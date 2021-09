ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE Grand Théâtre des Cordeliers, 24 octobre 2021, Albi.

ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE

Grand Théâtre des Cordeliers, le dimanche 24 octobre à 16:00

La stature internationale de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, le prestige de ses chefs successifs dont l’actuel Tugan Sokhiev font de lui la tête de proue d’une foisonnante vie musicale en région. Nous avons la chance, à Albi, de pouvoir accueillir cette formidable institution musicale. Le pianiste, Benjamin Grosvenor, jeune prodige britannique a été élève à la Royal Academy of Music de Londres avant de signer en 2011 un contrat chez Decca Classics, devenant à 19 ans le plus jeune musicien à intégrer le célèbre label. Il est salué pour ses grandes qualités musicales, sa capacité à créer des couleurs, de la densité, et à construire des programmes originaux. Né à Hanovre, Cornelius Meister étudie le piano et la direction d’orchestre à la Hochschule de Hanovre, puis au Mozarteum de Salzbourg. De 2005 à 2012, il a été directeur musical du Théâtre et de l’Orchestre Philharmonique d’Heidelberg puis, de 2010 à 2018, de l’Orchestre Radio-Symphonique de Vienne. Depuis 2018, il est directeur musical du Staatsoper et du Staatsorchester de Stuttgart. Il est invité régulièrement à diriger de grandes formations symphoniques (Metropolitan Opera, Opéra national de Paris, BBC Philharmonic Orchestra…). **Programme (sous réserve de modifications)** Dvořák Symphonie n°8 Beethoven, Concerto pour piano n°1 en ut majeur, op. 15 Janacek, La petite renarde rusée, suite pour orchestre **Autour du spectacle** Accueil musical par les élèves du Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn à 15h15. **Distribution** Direction Cornelius Meister / Soliste piano Benjamin Grosvenor / Avec Les 40 musiciens de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse

Carte SNA Normal 18 € | Réduit 14 € À l’unité Tarif A Normal 30 € | Réduit 25 € | Moins de 12 ans 10 €

