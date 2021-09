ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE Ferrals-les-Corbières, 25 septembre 2021, Ferrals-les-Corbières.

ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE 2021-09-25 18:30:00 – 2021-09-25

Ferrals-les-Corbières Aude Ferrals-les-Corbières

12 12 EUR

Tout public

Durée: 1h

L’Orchestre national du Capitole est l’une des plus brillantes formations françaises du moment, avec une renommée dépassant de loin les frontières nationales. Outre une riche saison symphonique dans sa salle mythique de la Halle aux Grains, mais aussi lyrique et chorégraphique au Théâtre du Capitole, l’ONCT est régulièrement invité sur les scènes nationales et internationales les plus prestigieuses, mais aussi en région Occitanie, renforçant par là même son ancrage local et son ouverture à tous les publics. Le grand répertoire occupe une place importante dans sa programmation, qui fait également la part belle à des oeuvres plus rares et à des créations contemporaines.

