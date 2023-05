ORCHESTRE NATIONAL D’ILE-DE-FRANCE / TERRE DE BOHÊME Village du Fleuve – Parc de l’Ile au Cointre Alfortville Catégories d’Évènement: Alfortville

ile de france ORCHESTRE NATIONAL D’ILE-DE-FRANCE / TERRE DE BOHÊME Village du Fleuve – Parc de l’Ile au Cointre, 3 juin 2023, Alfortville. Le samedi 03 juin 2023

de 20h15 à 21h15

.Tout public. gratuit

Un voyage musical interprété par trois musiciens de l’ONDIF Terre de Bohême est un projet conçu comme un voyage musical, qui reprend une sélection de morceaux issus du répertoire classique interprétés par trois musiciens de l’ONDIF: Bernard Le Monnier, violon ; Matthieu Lecce, violon ; Saya Nagazaki, alto Avec les partenariats « Nuit Blanche 2023 » de la Métropole du Grand Paris et de la Ville d’Alfortville et les soutiens de la Région Ile-de-France ainsi que de la DRAC Ile-de-France. Village du Fleuve – Parc de l’Ile au Cointre 60, quai Blanqui 94140 Alfortville Contact : https://www.alfortville.fr/nuit-blanche https://www.facebook.com/Alfortville94/ https://www.facebook.com/Alfortville94/

