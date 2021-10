Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Orchestre national d’Île-de-France – Rosanne Philippens Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Orchestre national d'Île-de-France – Rosanne Philippens Philharmonie de Paris, 17 décembre 2021

de 20h30 à 22h

Point de musique religieuse pour le concert de Noël de l’Orchestre National d’Île-de-France : c’est au cycle des saisons que l’orchestre, placé sous la direction de la violoniste Rosanne Philippens, s’intéresse. Si les « saisons » de Piazzolla étaient d’abord pensées comme les saisons de la vie d’un habitant de Buenos Aires, et non des saisons météorologiques, l’arrangement orchestral de Leonid Desnyatnikov, en « vivaldisant » Las Cuatro Estaciones Porteñas, resserre les liens entre l’œuvre célébrissime de Vivaldi et les quatre pièces de Piazzolla, écrites 250 ans plus tard sur un autre continent. Pour les diriger depuis le violon, l’artiste polymorphe Rosanne Philippens, qui avait fait sensation dans ce programme à Lyon en mai 2019. Elle est aussi à l’aise dans les grandes salles de concert que dans des salles intimistes, comme celle de la brasserie amstellodamoise où elle tient son « Amsterdam Salon », présentant et commentant les programmes qu’elle concocte pour l’occasion. Lieu : Salle des concerts – Cité de la musique Concerts -> Musiques du Monde Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

2021-12-17T20:30:00+01:00_2021-12-17T22:00:00+01:00

