L'Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian, le mardi 12 avril 2022 à 20:30

Sous l’archet du prodige canadien Cameron Crozman, le violoncelle se fait entendre avec élégance et délicatesse dans Tout un monde lointain d’Henri Dutilleux, tandis que l’orgue résonnera lors de la célèbre Troisième Symphonie de Saint-Saëns. Un concert sous le signe de la poésie et du rêve !

Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ / super réduit : 10€

Dutilleux / Saint-Saëns

2022-04-12T20:30:00 2022-04-12T21:50:00

