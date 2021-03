MAUREPAS Espace Albert Camus Maurepas ORCHESTRE NATIONAL D’ILE DE FRANCE Espace Albert Camus MAUREPAS Catégorie d’évènement: Maurepas

Faire vivre le répertoire symphonique partout en Île De France et le placer à la portée de tous, telles sont les missions de l’orchestre. Formé de 95 musiciens permanents, résident à la Philharmonie de Paris, l’Orchestre National d’Île De France donne chaque saison une centaine de concerts sur tout le territoire et offre ainsi aux Franciliens la richesse d’un répertoire couvrant quatre siècles de musique. En Septembre 2019, Case Scaglione succède à Enrique Mazzola en tant que Directeur musical et Chef principal. Fervent défenseur de la mission de l’Orchestre, il aime partager sa passion du répertoire symphonique au plus grand nombre. Crée en 1974, l’Orchestre National D’Île De France est financé par le conseil régional d’Île De France et le ministère de la Culture. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

