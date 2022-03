Orchestre National de Syldavie La Ciotat La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Ciotat Bouches-du-Rhône Chansons polonaises, russes mais également hongroises où encore tziganes, entre traditions et compositions originales, c’est accompagné par l’accordéon, la guitare, la contrebasse et de ses deux violons, que l’Orchestre National de Syldavie nous fera découvrir la diversité, la richesse de ces musiques d’Europe de l’Est !



Plus qu'un simple concert, l'Orchestre National de Syldavie nous invite pour un voyage aux confins de ces terres d'Europe de l'Est où la nostalgie, la mélancolie côtoient depuis toujours la fougue, l'exubérance et la chaleur humaine.



