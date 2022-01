Orchestre National de Russie Victoria Hall Genève Catégorie d’évènement: Genève

Orchestre National de Russie Victoria Hall, le mercredi 23 mars 2022

Victoria Hall, le mercredi 23 mars 2022 à 20:00

**Mikhail Pletnev** direction **Lucas Debargue** piano **Sergueï Rachmaninov** _Concerto pour piano nº 2_ **_Piotr Ilitch Tchaïkovski_** _Suite du ballet «La Belle au bois dormant»_

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève

2022-03-23T20:00:00 2022-03-23T21:45:00

