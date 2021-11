Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle, Pont-à-Mousson ORCHESTRE NATIONAL DE METZ – SAISON CULTURELLE Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Pont-à-Mousson

ORCHESTRE NATIONAL DE METZ – SAISON CULTURELLE
Salle Socio-culturelle – Rue Montrichard
Pont-à-Mousson

2022-04-08 20:30:00 – 22:30:00

Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle Orchestre National de Metz.

Concert thématique espagnole avec notamment le Concerto d’ Aranjuez.

Concert Symphonique autour de la thématique espagnole.

avec Thibaut Garcia à la Guitare.

MJoaquin Turina- La oracion del Torero, Op.34 (10′)-

Joaquin Rodrigo- Concerto d’Aranjuez (21′)-

Alberto Ginastera- Variaciones concertantes, Op.23 (21′)-

Joaquin Rodrigo- Musica para un jardin (12′). Tarifs : Zone 1 : 35 € / zone 2 : 30 € / zone 3 : 25 €

Tarif encore plus avantageux grâce au « Pass Saison culturelle » !

Renseignements :

Office de Tourisme

52 Place Duroc

54700 Pont à Mousson

Tél.: 03 83 81 06 90 Salle Socio-culturelle – Rue Montrichard Rue Montrichard Pont-à-Mousson

