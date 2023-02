ORCHESTRE NATIONAL DE METZ DIRECTION DINA GILBERT LA COMETE SCENE NATIONALE, 24 mars 2023, CHALONS EN CHAMPAGNE.

ORCHESTRE NATIONAL DE METZ DIRECTION DINA GILBERT LA COMETE SCENE NATIONALE. Un spectacle à la date du 2023-03-24 à 20:30 (2023-03-24 au ). Tarif : 30.9 à 30.9 euros.

Dernière œuvre composée par Frédéric Chopin en Pologne, avant son exil parisien, le Premier Concerto révèle un jeune homme amoureux et conquérant. Des deux concertos écrits par Chopin, il est aujourd’hui le plus célébré et le plus souvent joué, comptant parmi les œuvres les plus emblématiques du grand répertoire romantique. Le pianiste mosellan Jonathan Fournel, lauréat 2021 du prestigieux Concours Reine Elisabeth, y apporte une jeunesse qui fait écho à celle du génie polonais. Dans ce programme, Chopin partage l’affiche avec son alter-ego Franz Liszt. Son poème symphonique Festklänge (Bruits de fête) est un véritable feu d’artifice composé pour son propre mariage avec la princesse Carolyne zu Sayn-Wittgenstein… lequel n’eut jamais lieu. Entre les œuvres des deux virtuoses, porte-drapeaux du Romantisme flamboyant, Richard Strauss nous dresse, avec ses Métamorphoses, un bouleversant tableau de Munich, sa ville natale, dévastée par les bombardements en 1943. A travers ces trois œuvres, c’est à un panorama couvrant les diverses palettes du Romantisme, de sa naissance à son crépuscule, que nous convie l’Orchestre National de Metz, sous la direction de la Québécoise Dina Gilbert.

LA COMETE SCENE NATIONALE CHALONS EN CHAMPAGNE 5 rue des Fripiers Marne

