CENTRE DES ARTS ENGHIEN-LES-BAINS 12-16,rue de la Libération Val-d’Oise

Trois villes françaises, membres du Réseau des villes créatives de l’UNESCO – Metz, ville créative pour la musique, Angoulême, ville créative pour la littérature et Enghien-les-Bains, ville créative pour les arts numériques – mettent en commun leur domaine d’expertise respectif pour proposer une création inédite mêlant musique et bande dessinée. Sous la direction de la cheffe d’orchestre Lucie Leguay, le pianiste Florian Noack et l’Orchestre National de Metz Grand Est mettent à l’honneur les mélodies envoutantes de Grieg, en dialogue avec la sensibilité des dessins à l’encre de l’artiste peintre et illustrateur Stéphane Torossian.

Un concert-expérience pour une performance musicale et graphique

Durée 1H

Distribution

Orchestre national de Metz Grand Est

Lucie Leguay : direction

Florian Noack : piano

Stéphane Torossian : dessins

PROGRAMME

Edvard Grieg Concerto pour piano et Suites Peer Gynt

Tous nos spectacles sont en placement numéroté ( sauf contre indication lors de votre réservation). Afin de recevoir nos spectacteurs à mobilité réduite dans les meilleures conditions, le service de billetterie reste joignable pour vous détailler les modalités d’accueil.

Pour vous garer, un parking est à votre disposition : le parking Indigo Libération.

L’accès par les transports en commun se fait via le Transilien – ligne H, direction Pontoise ou Valmondois. De Pontoise, Ligne H direction Paris Gare du Nord.

