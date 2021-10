Orchestre national de Lyon Victoria Hall, 12 janvier 2022, Geneva.

Orchestre national de Lyon

Victoria Hall, le mercredi 12 janvier 2022 à 19:30

**Orchestre national de Lyon** **Nikolaj Szeps-Znaider** direction **Rudolf Buchbinder** piano **César Franck** _Le Chasseur maudit, poème symphonique_ **Ludwig van Beethoven** _Concerto pour piano et orchestre n° 2 en si bémol majeur_, op. 19 **Edward Elgar** _Variations sur un thème original «Enigma»_, op. 36 Dans une éternelle quête du bien et du mal, _Le Chasseur maudit_ trouve sur son chemin un chevalier blanc pour le retenir et un chevalier noir pour le pousser au mal. En cédant à ce dernier, le chasseur est dévoré par sa propre meute. Cette étrange histoire romantique allemande a inspiré à César Franck un poème symphonique d’une expression sombre et fantastique. Compositeur maudit de ce côté du Channel, Edward Edgar vient à Genève avec l’Orchestre national de Lyon comme ambassadeur, un paradoxe bienvenu que l’on doit à Nikolaj Szeps-Znaider, son actuel directeur musical, qui fait souffler un vent nouveau sur la vie musicale lyonnaise. Les somptueuses _Variations Enigma_, un thème suivi par quatorze variations dédiées aux meilleurs amis d’Elgar selon un procédé codé, font référence à un «thème caché» présent en filigrane tout au long de l’œuvre mais jamais joué. Un véritable tour de force pas si étonnant de la part d’un compositeur venant du pays de Sherlock Holmes et d’Agatha Christie. Spécialiste de Beethoven, le grand pianiste austro-allemand Rudolf Buchbinder a joué plus de soixante fois dans sa vie l’intégrale des trente-deux sonates et des concertos. Son approche accorde une grande importance à l’étude des sources.

L’OSR accueille l’Orchestre national de Lyon.

