ORCHESTRE NATIONAL DE LYON CHATEAU ROUGE – GRANDE SALLE, 10 février 2023, ANNEMASSE.

ORCHESTRE NATIONAL DE LYON CHATEAU ROUGE – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:30 (2023-02-10 au ). Tarif : 32.5 à 32.5 euros.

Château Rouge PLATESV-R-2021-008830/31/32 présente : ce concert. Quel plaisir d’accueillir l’Orchestre national de Lyon sur la grande scène de Château Rouge. Fort de 104 musiciens permanents, l’ONL a pour directeur musical Nikolaj Szeps-Znaider depuis septembre 2020. Il nous donne rendezvous avec deux ambassadeurs fervents de la musique : Stéphane Denève et Gautier Capuçon. L’Ambassadeur, c’est le nom du violoncelle de Matteo Goffriller que joue Gautier Capuçon. C’est aussi, selon Stéphane Denève, ce que doit être un chef d’orchestre : un ambassadeur de la musique de notre temps. Nous suivrons ces deux interprètes dans l’univers enchanteur de Guillaume Connesson, ancien compositeur associé de l’Orchestre national de Lyon, dont le concerto pour violoncelle recèle un sublime « jardin des Hespérides » où s’agitent des myriades d’oiseaux et d’insectes. Nous suivrons aussi les traces du Petit Poucet, de Laideronnette et de la Belle et la Bête, dans les paradis enfantins de Ravel, avant de célébrer l’amour avec Roméo et Juliette.Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.50.43.24.24.

CHATEAU ROUGE – GRANDE SALLE ANNEMASSE 1 ROUTE DE BONNEVILLE Haute-Savoie

Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.50.43.24.24.

