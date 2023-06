Video Mapping Festival #6 – Orchestre National de Lille Orchestre National de Lille Lille, 6 juillet 2023, Lille.

Video Mapping Festival #6 – Orchestre National de Lille 6 et 7 juillet Orchestre National de Lille Tarifs : de 6€ (moins de 16 ans) à 55€ (carré or)

On y croisera notamment les personnages légendaires des plus grandes œuvres cinématographiques, le tout mis en images à 180° par des artistes mapping et en musique par Alexandre Bloch et les musiciens de l’ONL.

Alex Vizorek, complice de l’événement, dressera le portrait de compositeur·rice·s de légende en mots d’humeur et d’humour.

Une chose est sûre : en famille ou entre ami·e·s, vous en sortirez avec des étoiles plein les yeux !

INFOS PRATIQUES

Les Nuits d’été 2023

Jeudi 6 et vendredi 7 juillet 2023

20h

Durée du concert : 1h30 (avec entracte)

> Billetterie auprès de l’Orchestre National de Lille

Tarifs : de 6€ (moins de 16 ans) à 55€ (carré or)

Orchestre National de Lille

30 place Pierre Mendès France

59000 Lille

Video mapping réalisé dans le cadre du Video Mapping Festival organisé par les Rencontres Audiovisuelles.

Avec le soutien de la Région Hauts-de-France, la DRAC Hauts-de-France et l’Orchestre National de Lille.

→ Toutes les infos : www.videomappingfestival.com

Orchestre National de Lille 30 Place Pierre Mendès France, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320128240 https://www.onlille.com/saison_21-22/ [{« link »: « https://www.onlille.com/saison_23-24/concert/les-nuits-d-ete/ »}, {« link »: « https://videomappingfestival.com/lille-orchestre-national-de-lille-6-7-juillet-2023/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T20:00:00+02:00 – 2023-07-06T21:30:00+02:00

2023-07-07T20:00:00+02:00 – 2023-07-07T21:30:00+02:00