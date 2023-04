Lille Piano(s) Festival Orchestre National de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Lille Piano(s) Festival Orchestre National de Lille, 9 juin 2023, Lille. Lille Piano(s) Festival 9 – 11 juin Orchestre National de Lille https://www.lillepianosfestival.fr/ Véritable temps fort de la saison de l’Orchestre National de Lille, au cœur de la métropole lilloise le Lille Piano(s) Festival est l’événement festif qui réunit tous les amoureux du clavier. Au programme de cette édition 2023, concerts symphoniques, récitals de jazz, et de musique classique, ainsi que des masterclasses pour découvrir, approfondir et échanger aux côtés des artistes qui font vivre la programmation de ce festival résolument éclectique ! Programmation à découvrir sur notre site début mai : https://www.lillepianosfestival.fr/ Orchestre National de Lille 30 Place Pierre Mendès France, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 12 82 40 https://www.onlille.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lillepianosfestival.fr/ »}] [{« link »: « https://www.lillepianosfestival.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T19:30:00+02:00 – 2023-06-09T23:30:00+02:00

2023-06-11T10:00:00+02:00 – 2023-06-11T23:30:00+02:00

