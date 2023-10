Adieu mahlérien Symphonie n°9 Orchestre National de Lille Lille, 15 janvier 2020, Lille.

Adieu mahlérien Symphonie n°9 15 et 16 janvier 2020 Orchestre National de Lille Tarif 1

Beethoven

Leonore III, ouverture

Mahler

Symphonie n°9

Direction Alexandre Bloch

En partenariat avec lille3000 dans le cadre d’Eldorado.

Retrouvez toutes les symphonies de Mahler sur la chaîne Youtube ONLille jusqu’en avril 2020.

Concert capté par Mezzo, avec le soutien du Credit Mutuel Nord Europe.

Présentée au public pour la première fois un an après la mort de Mahler, la Symphonie n° 9 contient l’un des plus beaux adieux de l’histoire de la musique. Avec son Adagio au bord du silence, le compositeur autrichien nous offre ici un poignant chant du cygne. Dès les premières mesures de l’Introduction et jusqu’à l’inoubliable Finale, Mahler affirme son amour de la vie à travers une palette expressive grandiose et une partition raffinée. Cette symphonie visionnaire clôture de manière bouleversante notre Odyssée mahlérienne. Dirigé par Alexandre Bloch, ce grand moment symphonique sera précédé de l’ouverture de Leonore III de Beethoven, hymne vibrant pour la liberté et contre les oppressions.

En région

Pas de billetterie O.N.L / billetterie extérieure

Valenciennes Le Phénix – Vendredi 17 janvier 20h

Infos et réservations : 03 27 32 32 32 / www.lephenix.fr

Orchestre National de Lille 30 Rue Mendès France, 59000 Lille Lille 59000 Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320128240 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.onlille.com/saison_19-20/concert/adieu-mahlerien-symphonie-n9/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-01-15T20:00:00+01:00 – 2020-01-15T21:30:00+01:00

2020-01-16T20:00:00+01:00 – 2020-01-16T21:30:00+01:00

Ugo Ponte