La Symphonie “Des Mille” Symphonie n°8 20 et 21 novembre 2019 Orchestre National de Lille Tarif 1

Mahler

Symphonie n°8, dite “Des Mille”

Direction Alexandre Bloch

Sopranos Daniela Köhler, Yitian Luan, Elena Gorshunova

Altos Michaela Selinger, Atala Schöck

Ténor Ric Furman

Baryton Zsolt Haja

Basse Sebastian Pilgrim

Orchestre National de Lille

Orchestre de Picardie

Philharmonia Chorus

Chef de chœur Gavin Carr

Jeune Chœur des Hauts-de-France

Cheffe de chœur Pascale Dieval-Wils

En partenariat avec lille3000 dans le cadre d’Eldorado.

Pour la première en 1910, il fallut construire une estrade spéciale dans la salle afin de pouvoir accueillir l’ensemble des musiciens. Nécessitant deux chœurs d’adultes, un chœur d’enfants, huit solistes et un immense orchestre symphonique, la Symphonie n°8 dite “Des Mille” est la symphonie la plus démesurée, la plus folle du cycle dans laquelle Mahler nous emporte d’un Veni creator ravageur à une scène faustienne qui mélange tous les genres musicaux connus. Venez vivre le gigantisme de cette œuvre unique qui réunira plus de 300 artistes sur scène sous la direction d’Alexandre Bloch. Lors de la première à Munich, Thomas Mann et Stefan Zweig, présents dans le public, en étaient restés sidérés.

Orchestre National de Lille 30 Rue Mendès France, 59000 Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-11-20T20:00:00+01:00 – 2019-11-20T21:30:00+01:00

2019-11-21T20:00:00+01:00 – 2019-11-21T21:30:00+01:00

RMF Ansgar Klostermann