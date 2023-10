Chant de la nuit Symphonie n°7 Orchestre National de Lille Lille, 18 octobre 2019, Lille.

Mahler

Symphonie n°7, “Chant de la nuit”

Direction Alexandre Bloch

En partenariat avec lille3000 dans le cadre d’Eldorado.

Retrouvez toutes les symphonies de Mahler sur la chaîne Youtube ONLille jusqu’en avril 2020.

Cette Symphonie sera également à retrouver sur Mezzo Live HD.

Captations des concerts au Nouveau Siècle réalisées avec le soutien du Crédit Mutuel Nord Europe.

C’est la plus mystérieuse des symphonies de Mahler et, pour beaucoup, l’une des plus attachantes. Créée à Prague en 1908, la Symphonie n°7 trace un subtil chemin vers la lumière en cinq parties symétriques. Cœur vibrant de l’œuvre, les deux “Nachtmusik” (qui donnent à la symphonie le surnom de “Chant de la nuit”) déploient respectivement un instant suspendu et une sublime conversation entre une guitare et une mandoline. Par son écriture d’une stupéfiante modernité, Mahler multiplie les clairs-obscurs et les timbres inouïs. Le Finale, tempétueux, fait entendre un gigantesque carillon de… cloches à vaches !

En région

Pas de billetterie O.N.L / billetterie extérieure

Paris Philharmonie de Paris – Samedi 19 octobre 20h30

Liège Salle Philharmonique – Jeudi 24 octobre 20h

Infos et réservations : 0032 42 20 00 00 ou www.oprl.be

Courtrai Schouwburg – Vendredi 25 octobre 20h15

Infos et réservations : 0032 56 23 98 55 ou www.wildewesten.be

Orchestre National de Lille 30 Rue Mendès France, 59000 Lille Lille 59000 Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.onlille.com/saison_19-20/concert/chant-de-la-nuit-symphonie-n7/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320128240 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-18T20:00:00+02:00 – 2019-10-18T21:30:00+02:00

Ugo Ponte