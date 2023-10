Cet évènement est passé Cycle Mahler – Symphonie n°5 Pour Alma Orchestre National de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Cycle Mahler – Symphonie n°5 Pour Alma Orchestre National de Lille Lille, 28 juin 2019, Lille. Cycle Mahler – Symphonie n°5 Pour Alma Vendredi 28 juin 2019, 20h00 Orchestre National de Lille Notre épopée musicale s’achève cette saison avec la Symphonie n°5, clef de voûte de la création mahlérienne. L’œuvre commence par une marche funèbre frénétique, l’une des musiques les plus sombres du compositeur autrichien, reflet d’un grave accident physique. Dès le Scherzo pourtant, un combat exaltant pour la vie s’engage, culminant dans le glorieux choral du Rondo-finale. Devant l’époustouflant brio de son œuvre, Mahler écrira à la violoniste Natalie Bauer-Lechner : “Chaque note est d’une vitalité radicale et l’ensemble tourne comme un tourbillon, comme une onde ou comme la chevelure d’une comète”. Offert comme cadeau à son épouse Alma, l’Adagietto popularisé par le film Mort à Venise, est un pur instant de lyrisme au goût d’éternité. MAHLER Symphonie n°5 DIRECTION ALEXANDRE BLOCH CHEF ASSISTANT JONAS EHRLER Orchestre National de Lille 30 Rue Mendès France, 59000 Lille Lille 59000 Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.fr/orion/onl.phtml?seance=1367 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

