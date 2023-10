Lille Piano(s) Festival : Trio Alex Mercado Orchestre National de Lille Lille, 14 juin 2019, Lille.

Alliant maîtrise technique et imagination débordante, le pianiste Alex Mercado est également reconnu pour ses compositions vibrantes. En 2010, il a été invité à se produire en soliste lors de l’ouverture d’un concert de Sir Elton John à Chichen Itza avec l’Orquesta Sinfónica de Yucatán. Alex Mercado a enregistré quatre albums, dont le deuxième, sorti en 2014 a été streamé plus de 500 000 fois à travers le monde. Il a effectué de nombreuses tournées internationales, en Europe et en Inde notamment, et fait partie du groupe très fermé de musiciens sponsorisés par la prestigieuse marque Yamaha.

Orchestre National de Lille 30 Rue Mendès France, 59000 Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-14T19:30:00+02:00 – 2019-06-14T20:30:00+02:00

