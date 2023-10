Cet évènement est passé Cycle Mahler – Symphonie n°3 – L’Éveil du Printemps Orchestre National de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Cycle Mahler – Symphonie n°3 – L’Éveil du Printemps Orchestre National de Lille Lille, 3 avril 2019, Lille. Cycle Mahler – Symphonie n°3 – L’Éveil du Printemps Mercredi 3 avril 2019, 20h00 Orchestre National de Lille Alexandre Bloch poursuit son exaltant cycle Mahler. Dans la Symphonie n°3, le compositeur livre le plus éblouissant des hymnes. Le premier mouvement traduit l’éveil progressif de la nature au printemps. Mais comme souvent chez Mahler, le bonheur se voile de sombres prémonitions. L’explosion de couleurs tourne à l’effroi. Pour conclure une symphonie aux dimensions du monde, le musicien ose, pour la première fois de l’histoire de la musique, clore par un immense Adagio, un hymne céleste à l’amour divin, promesse d’amour et de joie. MAHLER Symphonie n°3 DIRECTION ALEXANDRE BLOCH MEZZO-SOPRANO CHRISTIANNE STOTIJN CHŒURS PHILHARMONIA CHORUS CHEF DE CHŒUR GAVIN CARR CHŒUR MAÎTRISIEN DU CONSERVATOIRE DE WASQUEHAL CHEF DE CHŒUR PASCALE DIEVAL-WILS CHEF ASSISTANTJONAS EHRLER Orchestre National de Lille 30 Rue Mendès France, 59000 Lille Lille 59000 Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.fr/orion/onl.phtml?seance=1330 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-04-03T20:00:00+02:00 – 2019-04-03T22:30:00+02:00

2019-04-03T20:00:00+02:00 – 2019-04-03T22:30:00+02:00

