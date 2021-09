Orchestre National de Jazz / Red Desert Orchestra Philharmonie de Paris, 8 octobre 2021, Paris.

Cette soirée panoramique réunit le Red Desert Orchestra, large ensemble naviguant librement entre jazz et musiques africaines, et l’Orchestre National de Jazz, qui présente Rituels, nouvelle création dans laquelle la voix occupe une place de choix.

Scindée en deux parties, la soirée démarre avec un concert du Red Desert Orchestra. Dirigée par l’intrépide pianiste Eve Risser, à la proue du jazz français contemporain, cette formation de grande ampleur explore ardemment un palpitant territoire s’étendant du jazz aux musiques africaines. Ensuite, l’Orchestre National de Jazz – sous la direction du guitariste et compositeur Frédéric Maurin depuis 2019 – présente Rituels, création pour orchestre et voix (celle-ci étant traitée comme un instrument), autour de la notion de rituels quotidiens. Co-écrite par Frédéric Maurin avec Ellinoa, Sylvaine Hélary, Grégoire Letouvet et Leïla Martial (quatre autres figures fortes du jazz hexagonal), elle révèle un univers sonore foisonnant et contrasté au vif éclat poétique.

