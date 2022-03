Orchestre National de France Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Oise

Orchestre National de France Compiègne, 20 mai 2022, Compiègne. Orchestre National de France Compiègne

2022-05-20 – 2022-05-20

Le Théâtre Impérial reçoit l'Orchestre National de France, renommé mondialement pour son excellence et l'un des plus grands violonistes actuels, Augustin Hadelich…

billetterie@theatresdecompiegne.com +33 3 44 40 17 10 http://www.theatresdecompiegne.com/orchestre-national-de-france-341

Compiègne

