Orchestre national de France Aix-en-Provence, 2 janvier 2023, Aix-en-Provence .

EUR 10 37 La présence exceptionnelle de deux étoiles de l’art lyrique, la soprano Patricia Petibon et le ténor Cyrille Dubois, donne à ce concert le privilège d’un moment unique. Passée par tous les répertoires en compagnie des plus grands Harnoncourt, Gardiner, Minkowski et surtout William Christie qui la fit rayonner dans les Indes galantes de Rameau, la « colorature de feu » (Le Monde) revisite avec panache et humour les plus célèbres ouvrages lyriques du compositeur emblématique des folies du Second Empire.

Pleins feux sur Offenbach avec Enrique Mazzola et l’Orchestre national de France : ouvertures, arias et duos, extraits d’opérettes et d’opéras comiques comme La Belle Hélène, Orphée aux Enfers ou Les Contes d’Hoffmann.

