Le Figuier Blanc présente (L-R-2020-007178/96/61) ce spectacle.

ORCHESTRE NATIONAL DE BARBES

Après plus de 1 000 concerts donnés de Londres à Montevideo, les dix porte-drapeaux du nom de Barbès, quartier parisien chamarré, continuent de faire danser avec leur brassage musical, entre sons d’Afrique du Nord (châabi, raï, gnawa) et tout ce qui leur passe par la tête : rock, reggae ou ska cuivré…

À l’occasion de leurs 25 ans de tournée, l’Orchestre National de Barbès revient avec un nouvel opus. Un album qui va affirmer une fois de plus le mélange des genres renforcé par le son si particulier de la French Touch Transmaghrèbine du combo parisien. Symbole de métissage, le groupe se revendique à l’image de la France actuelle : un patchwork multiculturel et énergique, intelligent et irrésistiblement festif !

Informations pratiques :

Accessibilité :

– Le Figuier Blanc et la Cave sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Annoncez votre venue pour profiter d’un meilleur accueil.

Réservation PMR : 0134235800

Accès :

-Par la route : autoroute A86,A15 | sortie Argenteuil Centre

– Par le train, départ gare Saint Lazare – arrêt Argenteuil

