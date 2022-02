Orchestre National de Barbès Allende !, 11 mars 2022, Mons-en-Barœul.

Orchestre National de Barbès

Allende !, le vendredi 11 mars à 20:00

La petite histoire raconte que l’Orchestre National de Barbès est né par hasard sur une jam dans le 18ème arrondissement de Paris fin 1995, puis sur la scène du New Morning en 1996. 25 années plus tard, on peut certifier que le hasard fait bien les choses pour cette bande de copains musiciens. Après plus de 1000 concerts donnés de Londres à Montevideo, les 10 porte-drapeaux du nom de Barbès, quartier parisien chamarré, continuent de faire danser avec leur brassage musical, entre sons d’Afrique du Nord (châabi, raï, gnawa) et tout ce qui leur passe par la tête : rock, reggae ou ska cuivré… À l’occasion de leurs 25 ans de tournée, l’Orchestre National de Barbès revient avec un nouvel opus pour 2022. Un album qui va affirmer une fois de plus le mélange des genres renforcé par le son si particulier de la French Touch Transmaghrèbine du combo parisien.

Tarif plein 25€ / Tarif réduit 20€ / -12 ans 13€ / Monsois 18€ / Monsois -12 ans 10€

Allende ! 2 Place de l’Europe, 59370 Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul Nord



