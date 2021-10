ORCHESTRE NATIONAL DE BARBÈS : 25 ANS! le moulin, 20 novembre 2021, Marseille.

Rencontres d’Averroès – 28e édition ORCHESTRE NATIONAL DE BARBÈS : 25 ANS ! L’orchestre le plus international de Barbès s’invite à Marseille ! Depuis 1995, les dix musiciens de l’ONB fédèrent tous les publics en associant joyeusement jazz, chaâbi, rock, chanson française, raï, salsa, musique kabyle et gnawa ! Pour fêter leur quart de siècle, ils revisitent leur incroyable parcours et offrent au public marseillais quelques extraits de leur prochain album. Un concert qui célèbre le mélange des genres et le son inimitable d’une French Touch transmaghrébine irrésistiblement festive ! Mehdi Askeur, accordéon et chant. Ahmed Bensidhoum, derbouka et chant. Youssef Boukella, basse et chant. Fathallah Ghoggal, guitare et chant. Maamoun Mekhenez Dehane, batterie. Taoufik Mimouni, clavier et chant. Khliff Miziallaoua, guitare et chant. Dominique Sablier, clavier. Kamel Tenfiche, percussions et chant. Basile Theoleyre, trompette et chant. INFOS PRATIQUES: Tarifs* normal 22€ / réduit 15€ Réservations en ligne uniquement sur [https://www.rencontresaverroes.com](https://www.rencontresaverroes.com)

