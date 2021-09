ORCHESTRE NATIONAL AVIGNON-PROVENCE – Debora Waldman, Michaël Levinas Grand théâtre de Provence, 2 octobre 2021, Aix-en-Provence.

« À jamais la première ! » titrait La Provence lors de la nomination de la première cheffe d’un orchestre national en septembre 2020. Debora Waldman a pu imposer sa rigueur et son enthousiasme à la tête de l’Orchestre d’Avignon. Un véritable succès pour cette musicienne née au Brésil, révélée par Kurt Masur dont elle fut l’assistante à l’Orchestre national de France. Ce soir, le pianiste et compositeur Michaël Levinas mène avec elle un dialogue musical autour du Concerto pour piano n°3 de Beethoven. Par son énergie conquérante, le piano transcende d’un souffle épique et de gerbes orageuses la virtuosité ordinaire attachée au genre du concerto. Fidèle à son projet d’élargir son répertoire, Debora Waldman propose deux découvertes originales : l’ouverture de l’opéra Irato d’Etienne-Nicolas Méhul, compositeur de style héroïque au temps de Napoléon, et la Symphonie n°1 de Louise Farrenc, l’une des rares symphonistes françaises de renom, qui puisa son imaginaire poétique chez Haydn et Schubert. __________________________________ Orchestre National Avignon-Provence Direction Debora Waldman Piano Michaël Levinas Étienne-Nicolas Méhul L‘irato, ouverture Ludwig van Beethoven Concerto pour piano n°3 en ut mineur, op.37 Louise Farrenc Symphonie n°1 en ut mineur, op. 32 __________________________________ Plus de détails : [https://www.lestheatres.net/…/2888-orchestre-national](https://www.lestheatres.net/…/2888-orchestre-national)… __________________________________ Tickets : bit.ly/BilletterieLesTheatres Réservation par téléphone au 08.2013.2013 Carte blanche: bit.ly/En-savoir-plus-sur-la-carte-blanche

De 10 à 36€

Grand théâtre de Provence 380 avenue Max Juvenal 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



