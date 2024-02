Orchestre national Avignon-Provence Place Jean-Baptiste Massillon Arles, dimanche 2 juin 2024.

Fondé à la fin du 18ème siècle, l’Orchestre national Avignon- Provence appartient à ces orchestres qui, depuis longtemps, structurent la vie musicale française et y accomplissent les missions de service public de la culture création musicale, diffusion et accompagnement des publics dans la découverte d’un répertoire vivant de plus de quatre siècles.



Grâce à sa politique artistique ambitieuse et curieuse, menée par Débora Waldman, Directrice musicale, l’Orchestre offre une profonde intelligence musicale et une rare souplesse dans l’approche des œuvres, quelle que soit leur époque ou leur style. Il accueille des solistes et des chefs de renom tout en favorisant la promotion d’artistes émergents. Il promeut l’ouverture à des esthétiques musicales diverses.



Partenaire fidèle de l’Opéra Grand Avignon, il accompagne toute sa saison lyrique. L’Orchestre national Avignon-Provence a également la volonté d’accroître l’égalité entre les femmes et les hommes au sein des équipes artistiques.



Le département des Actions culturelles, fondé en 2009, lui permet d’approfondir sa politique d’ouverture à tous les publics.



Il donne aujourd’hui la possibilité à plus de 20 000 enfants, adolescents et adultes, d’assister aux concerts de l’Orchestre.



Convié à de prestigieux festivals comme le Festival d’Avignon, le Festival International de Piano de la Roque d’Anthéron, le Festival de Pâques d’Aix-en-Provence, ou encore les Chorégies d’Orange, l’Orchestre national Avignon-Provence investit l’ensemble de son territoire régional et rayonne également en France et à l’étranger.



En 2020, l’Orchestre obtient le label Orchestre national en Région. Soutenu par le Ministère de la Culture, la Région Sud Provence- Alpes-Côte d’Azur, le Département de Vaucluse, la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon et la Ville d’Avignon, l’Orchestre national Avignon- Provence s’engage artistiquement et professionnellement auprès des citoyens sur un territoire dont le patrimoine culturel et l’histoire musicale, tant passés que présents, sont parmi les plus riches d’Europe. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 11:00:00

fin : 2024-06-02 12:30:00

Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mejan@actes-sud.fr

