Au programme de cette représentation exceptionnelle : Ludwig van Beethoven, Concerto pour violon et orchestreJoseph Haydn, Symphonie n° 96 Le MiracleMel Bonis, Suite de ValsesFondé à la fin du 18e siècle, l’Orchestre d’Avignon, composé d’une soixantaine de musiciens, se caractérise par sa rigueur, sa finesse, mais surtout par son plaisir communicatif de jouer.Dans ce premier des grands concertos pour violon et orchestre du répertoire, Beethoven distille, dans cette œuvre lumineuse et rayonnante, la clarté cristalline de la partie soliste auquel l’orchestre répond en un dialogue d’une grande richesse.En 1795 à Londres, lors de la création de sa nouvelle symphonie, un lustre de la salle de concert se détache du plafond sans faire le moindre blessé parmi les spectateurs. Haydn lui donne alors le titre de Symphonie Le Miracle. Tout au long de ses quatre mouvements, le compositeur fait admirer son métier infaillible, l’inventivité mélodique et ses subtilités de timbre.Enfin, l’Orchestre d’Avignon nous propose de découvrir Mel Bonis, compositrice prolifique des années 1890-1920, dont la Suite en forme de valses illustre l’esthétique post-romantique.Propulsée sur la scène internationale en 2016 après avoir remporté le Premier Prix au prestigieux Concours Nielsen au Danemark, Liya Petrova multiplie concerts et enregistrements unanimement salués par le public et la critique. Elle joue sur un magnifique instrument fabriqué à Cremone en 1735 par l’héritier de Stradivari.*Infos pratiques :- Rendez-vous le Samedi 27 Novembre 2021- Où? : Grande Salle, Le Cratère, Alès- Horaires : Le concert débutera à 20h30- Durée de la représentation : 1h40, en comprenant l’entracte- Ouverture de la billetterie le 15 Octobre 2021- Tarifs : De 16 à 28 euros- Informations complémentaires et réservations par téléphone au 04 66 52 52 64 ou directement sur le site internet du Cratère : lecratere.fr

+33 4 66 52 52 64 http://lecratere.fr/

