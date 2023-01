Orchestre national Avignon-Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence Office de Tourisme d'Aix en Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Orchestre national Avignon-Provence Aix-en-Provence, 9 février 2023, Aix-en-Provence Office de Tourisme d'Aix en Provence Aix-en-Provence. Orchestre national Avignon-Provence 380 Avenue Max Juvénal Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal

2023-02-09 11:00:00 – 2023-02-09

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence EUR 10 37 Fidèle à sa tradition de redécouvrir les compositrices oubliées, l’orchestre consacre sa deuxième partie à la Symphonie n°3 de la Française Louise Farrenc, une pièce applaudie à Paris en 1849 pour la finesse de ses couleurs orchestrales et la grâce de ses thèmes, proche de l’œuvre de Mendelssohn.



● Orchestre national Avignon- Provence

● Débora Waldman, direction

● Renaud Capuçon, violon Figure de proue de la musique symphonique dans notre région, l’Orchestre national Avignon-Provence se joint à Renaud Capuçon autour d’un programme enchanteur, consacré au répertoire enflammé du premier romantisme. Grand Théâtre de Provence Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2023-01-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme d’Aix en Provence

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Office de Tourisme d'Aix en Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme d'Aix en ProvenceProvence Tourisme / Office de Tourisme d'Aix en ProvenceGrand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Ville Aix-en-Provence Office de Tourisme d'Aix en Provence Aix-en-Provence lieuville Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Aix-en-Provence Office de Tourisme d'Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence-office-de-tourisme-daix-en-provence-aix-en-provence/

Orchestre national Avignon-Provence Aix-en-Provence 2023-02-09 was last modified: by Orchestre national Avignon-Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence 9 février 2023 380 Avenue Max Juvénal Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône aix en provence Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Office de Tourisme d'Aix en Provence

Aix-en-Provence Office de Tourisme d'Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône