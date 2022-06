Orchestre National à Plectre de France Marseille 3e Arrondissement, 13 juillet 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Orchestre National à Plectre de France Friche Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2022-07-13 – 2022-07-13 Friche Belle de Mai 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003

L’Orchestre National à Plectre de France (ONAP) est né en 2007 à l’initiative de la Confédération Musicale de France (CMF).



Composé de mandolines, mandoles, mandoloncelles, guitares et contrebasses, il réunit tous les deux ans, pendant une semaine, des musiciens venus de toute la France.



Cet ensemble de haut niveau accueilli à Marseille en 2013 à l’occasion de la Capitale Européenne de la Culture revient en 2022 pour une semaine dédiée aux musiques des XXème et XXIème siècle avec le Quintette à plectre de France et Sébastien Boin à la baguette !



Au programme, deux créations : l’une de Raphaèle Biston, commandée par le GMEM et l’autre de Raphaël Imbert, actuel directeur du Conservatoire de Marseille.



Quelques grandes signatures de la musique française comme Jean-Claude Petit ou Vladimir Cosma accompagneront les œuvres majeures du répertoire original pour orchestre à plectre composées par Elein Pakenham, Heinrich Konietzny, Armin Kaufman ou Ricardo Sandoval. Et, cerise sur le gâteau, le Concertino pour quatuor à plectre de Vincent Beer-Demander, intitulé « La Fanciulla » , comme un clin d’œil à la soirée italienne de la veille.



Oeuvres contemporaines pour orchestre à plectre dont 2 créations de Raphaèle

BISTON & Raphaël IMBERT.



Avec : Sébastien BOIN (direction musicale), l’Orchestre National à Plectre (ONAP) & Quintette à plectre de France : (saxophone) Vincent BEER-DEMANDER (mandoline 1), Cécile SOIRAT (mandoline 2), Fabio GALLUCCI (mandole), Grégory MORELLO (guitare), Philippe GALLOIS (contrebasse). Invité : Raphaël IMBERT

Ensemble de haut niveau proposant pour l’occasion 2 créations.

https://compagnievbd.org/page/concert-de-lorchestre-national-a-plectre-de-france/

Friche Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

