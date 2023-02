ORCHESTRE MELUN VAL DE SEINE GYMNASE TABOUROT, 25 juin 2023, LA ROCHETTE.

La Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine (2-1056885 / 3-1056886) présente L’orchestre Melun Val de Seine ouvre sa vingt-sixième saison au Mas en compagnie du violoniste Guillaume Barli. C’est un chef d’œuvre absolu du romantisme Allemand que les musiciens et le soliste offriront au public du Mée-sur-Seine : le premier concerto pour violon et orchestre de Max Bruch. Véritable phare de la musique concertante du XIXe siècle, ce concerto est l’un des plus fameux et des plus virtuoses du répertoire. Il ouvrira un voyage parmi les visages divers du romantisme musical. Le violon de Guillaume Barli servira avec le talent qu’on lui connait ce chef d’œuvre à découvrir ou redécouvrir ! Gabriel Fauré, Ludwig Van Beethoven et Anton Dvorak seront également de ce voyage exceptionnel en musique et en émotions. Orchestre Melun Val de Seine Orchestre Melun Val de Seine

GYMNASE TABOUROT LA ROCHETTE Avenue de Seine Seine-et-Marne

