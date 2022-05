ORCHESTRE LIVE FEVER, 14 mai 2022, .

ORCHESTRE LIVE FEVER

2022-05-14 – 2022-05-14

Live Fever l’Orchestre redonne ses lettres de noblesse au bal. La tradition d’un répertoire varié et éclectique alliée à la modernité, dans le seul but de faire danser tous les publics! Des années 70 aux tubes du moment, Live Fever vous entraine dans l’énergie de la musique live et vous fait danser jusqu’au bout de la nuit!

Revivez les plus grands tubes disco, les années 80, les hits de votre adolescence ou redécouvrez les succès de l’année et les tubes de l’été! De Claude François à AC/DC Live Fever a tout ce qu’il faut pour vous assurer une soirée endiablée! Une équipe de musiciens et danseuses professionnels expérimentée, du talent, de l’énergie, des tubes, voilà la recette pour une soirée réussie!

Tarifs :

9 € avant minuit.

13 € après minuit.

