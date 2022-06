Orchestre Les Violons de France : Concert classique à la Basilique de Soulac Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Catégories d’évènement: Gironde

Soulac-sur-Mer

Orchestre Les Violons de France : Concert classique à la Basilique de Soulac Soulac-sur-Mer, 20 juillet 2022, Soulac-sur-Mer. Orchestre Les Violons de France : Concert classique à la Basilique de Soulac

Basilique Notre Dame dela Fin des Terres Soulac-sur-Mer Gironde

2022-07-20 – 2022-07-20 Soulac-sur-Mer

Gironde 20 EUR Les Quatre Saisons de Vivaldi, Adagio de Tomaso Albinoni, Le Canon de Pachelbel, Jésus que ma joie demeure de Bach, Ave Maria de Schubert & Gounod Les Quatre Saisons de Vivaldi, Adagio de Tomaso Albinoni, Le Canon de Pachelbel, Jésus que ma joie demeure de Bach, Ave Maria de Schubert & Gounod +33 1 42 50 96 18 Les Quatre Saisons de Vivaldi, Adagio de Tomaso Albinoni, Le Canon de Pachelbel, Jésus que ma joie demeure de Bach, Ave Maria de Schubert & Gounod Orchestre Les Violons de France

Soulac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-06-26 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Soulac-sur-Mer Autres Lieu Soulac-sur-Mer Adresse Basilique Notre Dame dela Fin des Terres Soulac-sur-Mer Gironde Ville Soulac-sur-Mer lieuville Soulac-sur-Mer Departement Gironde

Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soulac-sur-mer/

Orchestre Les Violons de France : Concert classique à la Basilique de Soulac Soulac-sur-Mer 2022-07-20 was last modified: by Orchestre Les Violons de France : Concert classique à la Basilique de Soulac Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer 20 juillet 2022 Basilique Notre Dame dela Fin des Terres Soulac-sur-Mer Gironde

Soulac-sur-Mer Gironde