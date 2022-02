Orchestre Les Siècles – Bicentenaire de César Franck Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

2022-06-07 20:00:00 – 2022-06-07

Soissons Aisne Programme : Le chasseur maudit

Les Eolides

Les Djinns

Variations Symphoniques

Symphonie en Ré

Distribution : François-Xavier Roth, direction

