Orchestre – Les oiseaux de trottoir Montauban-sur-l'Ouvèze

Hameau de Bagnols Salle des fêtes Montauban-sur-l'Ouvèze

2022-10-29 19:00:00

Le collectif du maki accueille l'orchestre Les oiseaux de trottoir, qui fera étape avec son peloton d'une trentaine de cyclistes-musiciens à Montauban-sur-l'Ouvèze, pour une soirée musicale énergique !

