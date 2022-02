Orchestre Intercommunal Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Orchestre Intercommunal Place Sokoburu Boulevard de la Mer Hendaye

2022-09-18 17:00:00 – 2022-09-18 Place Sokoburu Boulevard de la Mer

Durée : 1h30. Composée d'une cinquantaine de musiciens, recrutés au niveau du 3ème cycle de conservatoire, l'harmonie donne une trentaine de représentations annuelles réparties dans les deux communes. Grâce à son répertoire varié (musique classique, espagnole, pop, jazz, de film, basque, etc…) et sans cesse renouvelé, l'orchestre adapte sa programmation à l'actualité culturelle et événementielle. L'orchestre est la seule formation d'aquitaine classée en Division d'Honneur (l'élite de la musique amateur). Repli aux Halles de Gaztelu par mauvais temps.

Place Sokoburu Boulevard de la Mer Hendaye

