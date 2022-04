Orchestre européen Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine, 10 mai 2022, Bordeaux.

du mardi 10 mai au vendredi 13 mai à Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine

VIVRE L’EUROPE A TRAVERS LA MUSIQUE : MYA – Music Youth Ambassadors et l’Orchestre européen. Le projet européen MYA – Music Youth Ambassadors rassemblera à Bordeaux, du 8 au 14 mai 2022, une cinquantaine de jeunes lycéens venus de la Région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi d’Italie, de Malte, de Roumanie, d’Allemagne et d’Espagne. Ces jeunes élèves, musiciens et volontaires européens, se retrouveront afin de développer ensemble un langage commun : la musique. Ensemble, ils forment l’Orchestre Européen, et c’est avec joie qu’après deux ans, nous les retrouvons à Bordeaux où il répéterons ensemble pour la première fois, afin de jouer deux concerts dans le cadre du Nouveau Festival : sur la scène du Rocher de Palmer le mercredi 11 mai à 15h, et devant la MEBA le vendredi 13 mai à 13h. Sous la direction des deux chefs d’orchestre, Félix Lacoste et Francis Mounier, l’Orchestre Européen nous fera voyager cette année jusqu’à Cuba! Son répertoire, composé des musiques de Buena Vista Social Club, fêtera cette année les 25 ans de la sortie de l’album éponyme. Retrouvez les 43 jeunes européens sur 3 temps fort de cette semaine : le mardi 10 mai à 20h à la Rock School Barbey pour une répétition ouverte au public, le mercredi 11 mai à 15h au Rocher de Palmer, ainsi que le vendredi 13 mai à 13h devant la MEBA (Maison de l’Europe Bordeaux Aquitaine) pour le concert final de ce beau projet. MYA est un projet européen piloté par Le LABA et la MEBA, soutenu par le programme Erasmus+ Jeunesse et Sport et la Région Nouvelle Aquitaine. Il a été créé en partenariat avec La Rock School Barbey, le Lycée Jean Renou et le Lycée Eugène Jamot (France), le Liceul de Arte Dimitrie Cuclin (Roumanie), le Bezirk Mittelfranken (Allemagne), la Région de Gozo (Malte), la Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli (Italie), et l’Instituto Navarro de Juventud (Espagne).

Entrée libre

Représentation de l’Orchestre européen dans le cadre du Nouveau Festival

Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine 1 place Jean Jaurès, Bordeaux Bordeaux Quinconces Gironde



