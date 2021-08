Toulouse Halle aux Grains Haute-Garonne, Toulouse Orchestre et Choeur du Théâtre Bolchoï de Russie Halle aux Grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Halle aux Grains, le jeudi 10 mars 2022 à 20:00

### Choeur / Orchestre 1908 : Rachmaninov dirige à Saint-Pétersbourg la création de sa Deuxième symphonie. Tugan Sokhiev a fait de cette immense fresque automnale à la Tchekhov l’un de ses chevaux de bataille, une partition d’une richesse infinie, qui recèle l’une des plus belles mélodies jamais écrites par le compositeur. **Orchestre et Choeur du Théâtre Bolchoï de Russie**, Choeur – Orchestre **Tugan Sokhiev**, Direction ### Programme * Borodine : _Le Prince Igor_ – Danses polovtsiennes * Rachmaninov : _Trois Chansons Russes, opus 41_ * Rachmaninov : _Symphonie n°2, en mi mineur, opus 27_ _![]()_ ### Plus d’infos [Site des Grands Interprètes](https://www.grandsinterpretes.com/concert/orchestre-et-choeur-du-theatre-bolchoi-de-russie-4/) ![]() ### Infos pratiques Jeudi 10 mars 2022 à 20h

De 20 € à 70 €

Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France

