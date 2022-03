Orchestre en fête Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Orchestre en fête Saint-Malo, 6 mars 2022, Saint-Malo.

2022-03-06

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Saint-Malo Orchestre en fête met en valeur les orchestres du Conservatoire.

Sur le plateau se succéderont l’Harmonie Juniors, l’Orchestre symphonique des élèves et l’ensemble à vents constitué des professeurs. Afin de préparer cet événement, le conservatoire a mis en résidence le chef d’orchestre Léo Margue, chef assistant de l’Ensemble Intercontemporain, qui a eu carte blanche.

