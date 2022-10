ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE DE PARIS, 16 décembre 2022, .

ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE DE PARIS



2022-12-16 20:00:00 – 2022-12-16

Les sommets du répertoire de piano concertant sous les doigts et la direction de l’un des artistes les plus familiers de Beethoven, à la tête d’un orchestre de jeunes virtuoses.

Chez Mozart, la dramatique tonalité de Ré mineur, commune au puissant 20e concerto et à l’ouverture de Don Giovanni, parallèlement aux pages oniriques et lyriques du 4e concerto de Beethoven.

François Frédéric Guy, direction et piano

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Ouverture de Don Giovanni, Concerto pour piano n°20 en RÉ mineur K.466

Ludwig van Beethoven (1770-1827) Concerto pour piano et orchestre n°4 en sol majeur op.58

+33 3 23 59 10 12 http://www.citedelamusique-grandsoissons.com/events/orchestre-du-conservatoire-de-paris-2/

Conservatoire de Paris

dernière mise à jour : 2022-10-11 par