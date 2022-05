Orchestre d’harmonie d’hérouville en solidarité avec l’Ukraine Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

Hérouville-Saint-Clair

Orchestre d’harmonie d’hérouville en solidarité avec l’Ukraine Hérouville-Saint-Clair, 20 mai 2022, Hérouville-Saint-Clair. Orchestre d’harmonie d’hérouville en solidarité avec l’Ukraine Théâtre d’Hérouville Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair

2022-05-20 – 2022-05-20 Théâtre d’Hérouville Square du Théâtre

Hérouville-Saint-Clair Calvados L’Orchestre d’Harmonie d’Hérouville est heureux de retrouver le théâtre et son public pour un concert en solidarité avec l’Ukraine. nComposé de 80 instrumentistes, élèves et amateurs, issus du conservatoire de musique, l’Orchestre d’Hérouville accueille, à l’occasion de cette grande fête, une quinzaine de musiciens allemands de l’école de musique de Garbsen, réunissant ainsi une exceptionnelle formation de près de 100 musiciens. nL’Orchestre d’Harmonie d’Hérouville rendra hommage aux plus grands compositeurs de l’ancien Empire russe (Prokofiev: Roméo et Juliette, Chostakovitch : Suite de jazz,Tchaïkovski…) et plus particulièrement Rimsky-Korsakov, natif de Tikhvine. nConcert à participation libre au profit de l’association Les Enfants d’Ukraine. L’Orchestre d’Harmonie d’Hérouville est heureux de retrouver le théâtre et son public pour un concert en solidarité avec l’Ukraine.

Composé de 80 instrumentistes,…

saisonmusicale@gmail.com +33 2 31 46 27 29 http://saisonmusicale.fr/

L’Orchestre d’Harmonie d’Hérouville est heureux de retrouver le théâtre et son public pour un concert en solidarité avec l’Ukraine. nComposé de 80 instrumentistes, élèves et amateurs, issus du conservatoire de musique, l’Orchestre d’Hérouville accueille, à l’occasion de cette grande fête, une quinzaine de musiciens allemands de l’école de musique de Garbsen, réunissant ainsi une exceptionnelle formation de près de 100 musiciens. nL’Orchestre d’Harmonie d’Hérouville rendra hommage aux plus grands compositeurs de l’ancien Empire russe (Prokofiev: Roméo et Juliette, Chostakovitch : Suite de jazz,Tchaïkovski…) et plus particulièrement Rimsky-Korsakov, natif de Tikhvine. nConcert à participation libre au profit de l’association Les Enfants d’Ukraine.

Théâtre d’Hérouville Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair

dernière mise à jour : 2022-05-14 par