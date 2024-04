ORCHESTRE D’HARMONIE DE SAINT-NAZAIRE Quai des Arts Pornichet, dimanche 14 avril 2024.

Musique classique.

our sa nouvelle saison à Quai des Arts l’Orchestre d’Harmonie de Saint Nazaire revient avec le thème Rhapsodies du Monde Pièce musicale de forme libre, proche de la fantaisie ou de l’improvisation, la rhaspodie fait le plus souvent appel à des thèmes empruntés aux musiques populaires.

Ce genre musical apparaît à la fin du XVIII siècle et se poursuit par F. Liszt avec ses rhapsodies hongroises, puis J.Brahms, C.Saint-Saent, E.Lalo, B.Bartok, M.Ravel…

La rhapsodie est un genre qui est en cours d’évolution permanente depuis son apparition jusqu’à nos jours.

L’Orchestre d’Harmonie de Saint-Nazaire vous emmènera dans un fabuleux voyage musical moderne et populaire à travers différents pays et différentes cultures avec des mélodies bien connues pour certains et des découvertes pour d’autres. La France, l’Europe, les Pays de l’Est, l’Ukraine, la Grèce, l’Orient… Nous vous souhaitons un agréable périple.

Le souhait de Micha Passetchnik, le directeur musical, a été d’intégrer des instruments solistes atypiques que l’on n’avait jamais entendus au sein de l’Orchestre d’Harmonie. De nouvelles créations vous seront présentées spécialement pour ce concert et toujours dans la droite ligne de l’orchestre nazairien qui reste soucieux de partager avec son public la passion pour tous les genres musicaux.

Dans ce programme vous découvrirez une belle transcription pour Orchestre d’Harmonie de Bohemian Rhapsodie du célèbre groupe Queen , une pièce originale pour orchestre Ukrainian Rhapsody de Franco Cesarini, la création de Rhapsodie des Carpates dans le style de Liszt de Myroslav Skoryk pour violon solo et l’Orchestre d’Harmonie et encore d’autres surprises…

Dimanche 14 avril à 17h

Plus d’info et réservation Quai des Arts .

Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

