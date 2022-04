Orchestre d’harmonie de la ville de Nice

Orchestre d’harmonie de la ville de Nice, 29 mai 2022, . Orchestre d’harmonie de la ville de Nice

2022-05-29 – 2022-05-29 L’orchestre compte une cinquantaine de musiciens pour l’essentiel titulaires de prix de conservatoire ou issus pour les plus jeunes des classes supérieures du CNRR qui trouvent alors un lieu de pratique de haut niveau. dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville