Orchestre d’Harmonie de la région Centre à Valençay Valençay Valençay Catégories d’évènement: Indre

Valençay

Orchestre d’Harmonie de la région Centre à Valençay Valençay, 30 octobre 2022, Valençay. Orchestre d’Harmonie de la région Centre à Valençay

37 Place du Champ de Foire Valençay Indre

2022-10-30 – 2022-10-30 Valençay

Indre Valençay Pour fêter cet évènement, regardons encore et toujours plus haut, vers ce ciel étoilé qui a tant inspiré de créateurs. L’occasion nous sera donnée de parcourir cette immensité au travers de l’imaginaire de plusieurs auteurs des 20eme et 21eme siècles, d’horizons différents.

Au proframme de Ciel étoilé :

Maxime AULIO : Millions, millions et millions d’étoile !

Alexandre KOSMICKI : Nitescence crépusculaire ;

Thierry DELERUYELLE : Atlas Symphony ;

Serge LANCEN : Cap Kennedy. Saison anniversaire 40 ans, 1982 – 2022. +33 2 54 00 04 42 http://www.harmonieregioncentre.com/ ©Orchestre d’Harmonie de la région Centre

Valençay

dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Valençay Autres Lieu Valençay Adresse 37 Place du Champ de Foire Valençay Indre Ville Valençay lieuville Valençay Departement Indre

Valençay Valençay Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valencay/

Orchestre d’Harmonie de la région Centre à Valençay Valençay 2022-10-30 was last modified: by Orchestre d’Harmonie de la région Centre à Valençay Valençay Valençay 30 octobre 2022 37 Place du Champ de Foire Valençay Indre Indre Valençay

Valençay Indre