Orchestre d’Harmonie : Concert d’Hiver Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Orchestre d’Harmonie : Concert d’Hiver Clermont-Ferrand, 20 février 2022, Clermont-Ferrand. Orchestre d’Harmonie : Concert d’Hiver Maison de la Culture (également au Bureau de Royat-Chamalières à Royat) Clermont-Ferrand

2022-02-20 16:00:00 16:00:00 – 2022-02-20 Maison de la Culture (également au Bureau de Royat-Chamalières à Royat)

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand C’est autour du compositeur George Gerswhin que l’orchestre vous proposera un programme dynamique et coloré. Nous accompagnerons le pianiste Cédric Lorel dans le concerto en Fa et nous terminerons avec Un Américain à Paris, célèbre

pièce du compositeur. oh.clermont.ferrand@gmail.com +33 6 79 12 26 00 https://www.oh-cf.fr/ Maison de la Culture (également au Bureau de Royat-Chamalières à Royat) Clermont-Ferrand

dernière mise à jour : 2022-02-15 par Clermont Auvergne Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Clermont-Ferrand Adresse Maison de la Culture (également au Bureau de Royat-Chamalières à Royat) Ville Clermont-Ferrand lieuville Maison de la Culture (également au Bureau de Royat-Chamalières à Royat) Clermont-Ferrand Departement Puy-de-Dôme

Orchestre d’Harmonie : Concert d’Hiver Clermont-Ferrand 2022-02-20 was last modified: by Orchestre d’Harmonie : Concert d’Hiver Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 20 février 2022 Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme