SAISON 3 (2021-2022) : DIRECTION MUSICALE DENIS BADAULT DISTRIBUTION DENIS BADAULT direction musicale EVA SWIDERSKI voix MÉLANIE BUSO flûte HUGO VAN RECHEM violon ADÈLE VIRET violoncelle NOÉ CLERC accordéon GIULIO OTTANELLI saxophone alto BAPTISTE STANEK saxophone ténor LOUIS CHEVÉ-MELZER saxophone ténor PIERRE-ANTOINE SAVOYAT trompette FABIEN ENGER trompette BALTHAZAR BODIN trombone JESSICA SIMON trombone FANNY METEIER tuba JOSEPH BIJON guitare électrique LUKAS LANGGUTH piano CYRIL BILLOT contrebasse VINCENT FAUVET percussions PIERRE HURTY batterie Après François Jeanneau et Franck Tortiller, c’est le pianiste et compositeur Denis Badault qui prend les rênes de l’Orchestre des Jeunes de l’ONJ. Pour cette troisième saison et nouvelle aventure collective, dix-huit jeunes talents originaires de France, d’Allemagne, d’Italie, de Suisse et de Belgique, font revivre le répertoire imaginé par l’ancien directeur musical de l’ONJ au cours de son mandant de 1991 à 1994, entre compositions originales et relectures de morceaux de Thelonious Monk, Charles Mingus et Duke Ellington. Photo © Slaven Rébélo

Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



2022-02-18T20:30:00 2022-02-18T22:00:00