Pour la première fois, la Friche la Belle de mai accueille un orchestre symphonique en grand effectif ! Un orchestre exceptionnel, composé d’une centaine de jeunes musiciens venus de tout le pourtour méditerranéen, avec au programme le très fameux et sulfureux Sacre du Printemps de Stravinski.



Direction musicale Duncan Ward

Adriana Bignagni Lesca, Mezzo-soprano

Orchestre des Jeunes de la Méditerranée



Au programme



• D’un matin de printemps (1917-1918)

De Lili Boulanger (1893-1918)



• Création collective

Fabrizio Cassol et Ducan Ward associent à l’orchestre vingt-cinq musiciens improvisateurs d’horizons divers (jazz, musiques traditionnelles, etc…) pour une création collective.



• Cinco canciones negras (1945)

De Xavier Montsalvatge (1912-2002)



• Le Sacre du printemps (1911-1913)

D’Igor Stravinski (1882-1971)

Œuvre fondatrice de la musique du XXe siècle et grand scandale de l’histoire de la musique !



L’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée

« L’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée (OJM) voit le jour en 1984 avec l’objectif de soutenir de jeunes artistes de tout le bassin méditerranéen identifiés comme les plus prometteurs de leur génération. Cet engagement croise dès 2010 la volonté naissante du Festival d’Aix de devenir le lieu d’un dialogue artistique et culturel entre les rives de notre mer commune, les deux structures se rapprochent puis fusionnent en 2014.



Autour du Festival, un réseau d’institutions se tisse et se fédère sous l’appellation Medinea dont les trente membres issus de dix-sept pays soutiennent l’insertion professionnelle des jeunes musiciens. La situation sanitaire de 2020 et 2021 et ses restrictions de circulation ont complexifié le travail de cet orchestre transfrontalier par excellence, mais elles ne l’ont jamais arrêté et ont permis de faire naître Medinea On Air, un ambitieux programme de formation des musiciens à distance porté par l’OJM et son réseau Medinea et soutenu par l’Union européenne. 2022 a permis, non sans entraves, de reprendre les auditions dans de nombreux pays et de recruter les musiciens du bassin méditerranéen qui sont l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée. La session symphonique, session originelle de l’OJM, poursuit son chemin avec son talentueux chef Duncan Ward. Tout en menant une carrière en pleine ascension, le jeune chef britannique a accepté avec enthousiasme et engagement de consacrer pour trois saisons une partie de son temps à l’accompagnement de l’OJM.



Depuis 2015, l’OJM propose également des sessions de création mêlant les traditions, les sonorités, les esthétiques et les instruments. En 2022, Fabrizio Cassol et l’équipe de l’OJM ont décidé de donner une nouvelle ambition à cette session puisque son effectif est doublé pour atteindre vingt-cinq musiciens improvisateurs d’horizons divers (jazz, musiques traditionnelles, etc…) et mettre côte à côte des musiciens ayant déjà participé à cette session et des musiciens qui participeront pour la première fois à cette création collective et interculturelle, emblématique de l’engagement de l’OJM et de Medinea ».



Jérôme Brunetière, Directeur de l’Académie du Festival d’Aix et de la programmation Méditerranée



Une proposition de Festival d’Aix.

