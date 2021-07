Aix-en-Provence Grand théâtre de Provence Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône ORCHESTRE DES JEUNES DE LA MÉDITERRANÉE – DUNCAN WARD Grand théâtre de Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Grand théâtre de Provence, le mercredi 21 juillet à 20:00

NOUVELLE GÉNÉRATION ENGAGÉE ▬▬▬ Un concert de jeunes instrumentistes en plein devenir est toujours une expérience fascinante ! En tant que directeur musical de l’OJM, Duncan Ward affiche d’emblée un programme sensible et engagé tout en restant soucieux de stimuler et mettre en valeur les musiciens. Hannah Kendall est la compositrice « qui monte » aujourd’hui : Tuxedo Vasco ‘de’ Gama, inspiré par le peintre Jean- Michel Basquiat, est une véritable pépite. L’œuvre de Louise Farrenc commence à jouir d’une reconnaissance méritée. Quant aux Folk Songs de Berio, elles bénéficient du timbre chaleureux d’Anna Stephany. ▬▬▬ Direction musicale Duncan Ward Mezzo-soprano Anna Stephany* *ancienne artiste de l’Académie ▬▬▬ HANNAH KENDALL — Tuxedo Vasco ‘de’ Gama MAURICE RAVEL — Le Tombeau de Couperin, version pour orchestre LUCIANO BERIO — Folk Songs, version pour mezzo-soprano et orchestre LOUISE FARRENC — Symphonie n°3 en sol mineur, op. 36

15 / 8€

♫♫♫ Grand théâtre de Provence 380 avenue Max Juvenal 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2021-07-21T20:00:00 2021-07-21T23:00:00

